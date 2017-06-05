23:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Травма Зобнина - большая беда для сборной России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко расстроен травмой полузащитника сборной России Романа Зобнина в товарищеском матче против команды Венгрии (3:0). Руководитель надеется, что с игроком все будет хорошо. В середине первой 45-минутки полузащитник Зобнин получил травму, у него - подозрение на повреждение связок коленного сустава, обследование будет завтра.

– Травма Зобнина – большая беда для нас, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная. Посмотрим.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170605/1121413054.html

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