Виталий Мутко: "Стадион в Ростове-на-Дону к ноябрьским матчам сборной России не введут в эксплуатацию"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что строящийся к ЧМ-2018 стадион в Ростове-на-Дону вряд ли примет матч сборной России в ноябре. По его словам, к этому времени арена еще не будет введена в эксплуатацию.

– Стадион в высочайшей степени готовности, – цитирует ТАСС Мутко. – Но ввод арены – это не только строительная готовность, но и большая бюрократическая работа – документы, лицензии, сертификаты. Ясно, что в ноябре стадион будет готов к играм, но нужно еще получить разрешение на ввод [в эксплуатацию]. К сожалению, к этим датам – 10 и 14 ноября – [ввести стадион в эксплуатацию] у нас не получится.