Виталий Мутко: "Стадион на "Крестовском" построим вовремя"

Глава РФС Виталий Мутко после победы сборной России над сборной Румынии (1:0) в контрольном матче в Грозном подчеркнул, что эта игра дала пищу для размышлений главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Также Мутко заверил, что стадион в Санкт-Петербурге будет построен вовремя, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Насколько значим результат в товарищеских матчах?

– Команда строится, и для них эмоционально это очень важно. Посмотрите, это же молодые ребята – Миранчук, Зобнин, мальчишки совсем. Они тоже читают прессу, для многих это очень сложно. Ну, молодые ребята, многие только начинают играть в футбол... Еще раз скажу, что будут делаться выводы по обстановке, по составу. Думаю, игра дала пищу для размышлений тренеру.

– Почему "Ахмат Арена" была построена быстро, а стадион на "Крестовском" воздвигается так долго?

– Нормально все будет, построим вовремя. Сроки ввода не снимаем. Отступлений никаких быть не может.