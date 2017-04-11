Виталий Мутко: "Сразу ждать от сборной России фееричного результата сложно"

Президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что сборная России находится в стадии обновления. По его словам, очень сложно сразу ожидать от этой команды высоких результатов.

- У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России, - цитирует ТАСС Мутко. - Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира.

Напомним, при Станиславе Черчесове, который возглавил сборную России прошлым летом, команда провела семь контрольных матчей: два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.