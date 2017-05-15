12:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Список объективен. Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими"

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Олег ШАТОВ, Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ.Черчесов не вызвал Шатова, Кокорина и Мамаева на Кубок конфедераций

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что тренерский штаб сборной России включил в расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций лучших футболистов страны. Напомним, сегодня был оглашен расширенный состав из 30 игроков.

- Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно, - цитирует ТАСС Мутко. - Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.

По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4252139

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

особенно такие как Смольников сейчас объективно лучшие))

13:07

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Тридцать первый ""парень" --- САМ ВиЛеМут...... Он тоже, по-своему, "лудчий".........

13:01