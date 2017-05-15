Виталий Мутко: "Список объективен. Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что тренерский штаб сборной России включил в расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций лучших футболистов страны. Напомним, сегодня был оглашен расширенный состав из 30 игроков.

- Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно, - цитирует ТАСС Мутко. - Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.

По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.