Виталий Мутко: "Список объективен. Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что тренерский штаб сборной России включил в расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций лучших футболистов страны. Напомним, сегодня был оглашен расширенный состав из 30 игроков.
- Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно, - цитирует ТАСС Мутко. - Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.
По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.
shpasic
особенно такие как Смольников сейчас объективно лучшие))
13:07
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Тридцать первый ""парень" --- САМ ВиЛеМут...... Он тоже, по-своему, "лудчий".........
13:01