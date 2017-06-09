Виталий Мутко: "Слуцкий после Euro-2016 сказал, что наступил на те же грабли, что и его предшественники"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется на занимаемой должности вне зависимости от результата на Кубке конфедераций-2017. По его словам, специалист должен спокойно работать с национальной командой до 2018 года.

- Черчесов останется в сборной вне зависимости от результата на Кубке конфедераций? - вопрос Мутко.

- Конечно. На мой взгляд Черчесов - растущий, перспективный и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому считаю, что так можно утверждать. Черчесов должен работать спокойно до 2018 года. У него есть полная поддержка. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше.

Первое предложение, которое сделал Леониду Викторовичу во Франции, - это заключить новое соглашение. Считаю, что Слуцкий - очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: "Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом". На что он мне ответил: "Я наступил на грабли что и мои предшественники".

Вы знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней. А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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