Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:28 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Сложно ждать от сборной целостной игры"

3

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в преддверии контрольного матча сборной России против "Динамо" отметил, что за отведенное время тренерскому штабу было сложно наладить взаимопонимание между игроками. По его словам, в этой игре многие футболисты получат шанс проявить себя.

 
Пятница. Новогорск. Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Матч с "Динамо" - не ноу-хау. Сборная встречалась и со "Спартаком"!

– Конечно, целостной игры крайне сложно сейчас сразу ожидать, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Большинство ребят в первый раз собрались вместе, и за неделю наладить взаимопонимание и поставить слаженную игру крайне сложно. И такой задачи в принципе и не было, потому что это такой экспериментальный сбор, попытка, прежде всего, посмотреть ребят в тренировочном процессе, в вопросах восприятия тренерских требований, пообщаться, познакомиться. А игра будет возможностью проявить себя.

Многие парни попробуют заявить о себе. Показать свой уровень, хотя уже многое понятно тренеру. Это важно понимать, как ребята чувствуют себя в сборной, как воспринимают требования. Нам нужна настоящая команда, которая была бы единым коллективом на чемпионате мира, которая показала бы все, на что способна. В этом плане эта игра очень важна.

Хочется пожелать ребятам не тушеваться, а показать весь свой потенциал, а дальше у тренерского штаба будет время все осмыслить, потому что октябрьский сбор будет серьезный. И для этих ребят сейчас шанс попасть уже в основную команду.

Напомним, матч между сборной России и "Динамо" состоится сегодня, 3 сентября, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Опрос

Вы идете на матч Россия - "Динамо"?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170903/1125187984.html

3
Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ефим1254

не было и не будет сборной,сначало говорили подождите,теперь говорят надеемся,а потм скажут,думали,но не получилось,зачем играть с динамо,лучше собрать слепых,стыд и позор

13:04

titan2313

А в октябре соберём ещё одну сборную, теперь наверное из ФНЛ и сыграет она с Зенитом-2, вдруг там окажутся достойные кандидаты!

12:39

Vol15

Вот чудила..до ЧМ осталось совсем ничего,а наши деятели в футболе все экспериментируют,такое ощущение что все они вместе с тренером сбродной враги Российскому футболу..когда их деятельность закончится,обидно что очередной ЧМ для нас вновь будет очередным посмешищем,но эти ЧУДИЛЫ вновь будут искать причины..

12:38