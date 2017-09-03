Виталий Мутко: "Сложно ждать от сборной целостной игры"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в преддверии контрольного матча сборной России против "Динамо" отметил, что за отведенное время тренерскому штабу было сложно наладить взаимопонимание между игроками. По его словам, в этой игре многие футболисты получат шанс проявить себя.

– Конечно, целостной игры крайне сложно сейчас сразу ожидать, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Большинство ребят в первый раз собрались вместе, и за неделю наладить взаимопонимание и поставить слаженную игру крайне сложно. И такой задачи в принципе и не было, потому что это такой экспериментальный сбор, попытка, прежде всего, посмотреть ребят в тренировочном процессе, в вопросах восприятия тренерских требований, пообщаться, познакомиться. А игра будет возможностью проявить себя.

Многие парни попробуют заявить о себе. Показать свой уровень, хотя уже многое понятно тренеру. Это важно понимать, как ребята чувствуют себя в сборной, как воспринимают требования. Нам нужна настоящая команда, которая была бы единым коллективом на чемпионате мира, которая показала бы все, на что способна. В этом плане эта игра очень важна.

Хочется пожелать ребятам не тушеваться, а показать весь свой потенциал, а дальше у тренерского штаба будет время все осмыслить, потому что октябрьский сбор будет серьезный. И для этих ребят сейчас шанс попасть уже в основную команду.

Напомним, матч между сборной России и "Динамо" состоится сегодня, 3 сентября, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.