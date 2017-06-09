Виталий Мутко: "Сборная России переживает сложный период в своей истории"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 выразил уверенность в том, что страна готова принять турнир. Руководитель надеется, что соревнования пройдут на самом высоком уровне.

- Через десять дней начало Кубка Конфедераций. Как оцените готовность к этому турниру и к ЧМ-2018? - вопрос Мутко.

- Если посмотреть на весь этот проект чемпионата мира - он огромный. Потому что включает в себя подготовку не только спортивной инфраструктуры. Это и готовность всех городов. Сама программа включает в себя 11 подпрограмм. Транспорт, медицина, связь, спорт, безопасность… Все очень серьезно и вовлечено очень много людей, структур, организаций. Все очень ответственно подошли к своим участкам работы, все программы и концепции готовы, мы их 2 июня передали ФИФА. Запустили сервисы, например, безвизовый въезд в страну для обладателей билетов и паспорта болельщика. Более 30 человек в первый же день въехали в Россию 7 июня - в первый день действия этого сервиса. Все тестируем, проводим учения, вносим коррективы, но могу сказать, что страна, четыре города, где пройдет турнир, готовы к Кубку конфедераций. И, надеюсь, соревнования пройдут на самом высоком уровне.

- Вы говорите, что страна готова. А наша сборная?

- Она переживает сложный период в своей истории. Состав обновлен, это новая команда и главная ее задача сейчас - подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедерации. Мы не проводили официальные матчи - только контрольные, как их сейчас называют. Думаю, движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд Станислава Черчесова и его штаба принесет результат. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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