Виталий Мутко: "Сборная России испытывает колоссальные проблемы с товарищескими матчами"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что национальная команда испытывает колоссальные проблемы при организации товарищеских матчей для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Изначально сборная России должна готовиться к ЧМ, встречаясь с командами одной из групп европейской квалификации, при этом игры носили бы статус товарищеских. Однако после включения в отбор двух новых участников - Косова и Гибралтара - РФС вынужден сам искать соперников.

- Мы попали в сложнейшую ситуацию. У нас нет гарантированных матчей, и мы из-за этого испытываем колоссальные проблемы, - приводит ТАСС слова Мутко. - У всех сборных расписаны соперники, свои планы - очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования - то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях. Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем.

Мутко отметил, что в вопросе выбора соперников важна позиция главного тренера Станислава Черчесова, однако все пожелания специалиста федерация удовлетворить не сможет.

- Важна позиция тренера. Завтра с ним встречусь, узнаю, какие у него предпочтения по соперникам, - сказал Мутко. - Все желания Черчесова удовлетворить не сможем, но надо понимать, что он хочет. Черчесов уже определился с костяком сборной, поэтому ждем от него конкретный план подготовки команды к чемпионату мира.