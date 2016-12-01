14:41 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Сборная России испытывает колоссальные проблемы с товарищескими матчами"

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Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что национальная команда испытывает колоссальные проблемы при организации товарищеских матчей для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Изначально сборная России должна готовиться к ЧМ, встречаясь с командами одной из групп европейской квалификации, при этом игры носили бы статус товарищеских. Однако после включения в отбор двух новых участников - Косова и Гибралтара - РФС вынужден сам искать соперников.

- Мы попали в сложнейшую ситуацию. У нас нет гарантированных матчей, и мы из-за этого испытываем колоссальные проблемы, - приводит ТАСС слова Мутко. - У всех сборных расписаны соперники, свои планы - очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования - то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях. Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем.

Мутко отметил, что в вопросе выбора соперников важна позиция главного тренера Станислава Черчесова, однако все пожелания специалиста федерация удовлетворить не сможет.

- Важна позиция тренера. Завтра с ним встречусь, узнаю, какие у него предпочтения по соперникам, - сказал Мутко. - Все желания Черчесова удовлетворить не сможем, но надо понимать, что он хочет. Черчесов уже определился с костяком сборной, поэтому ждем от него конкретный план подготовки команды к чемпионату мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3831838

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Andre_Saratov

Во всем виноват Гибралтар.

16:29

foreverCSKAforever

Прикидываю, какие проблемы будет испытывать сборная с матчами официальными.

15:45

ЮКИ

а что,даже 54-я команда Не желает опуститься до этой сбродной!?но отчаиваться Не нужно:есть ещё 70-я,80-я и далее до 200-й!

15:39

pravdorub80

На счёт игр сборной России можно говорить много...но ясно одно...конечно Станислав Саламович молодец что опробовал много игроков в осенних матчах...но весь запас болельщицкого терпения он истратил... ещё одного матча сборной без ИГРЫ ему не простят...обостряем только если противник где то грубо ошибается...для сравнения вспомните сборную 2008 которая играла! а искать соперников ради галочки...играйте ребята... пожалуйста...верим конечно в вас...иного не остаётся

15:12

shpasic

а вот, кстати, странно, из всяких гос. ведомств уволили большое количество сотрудников, которые были избраны в Академию Наук, мотивируя это тем, что у них нет времени либо на одно, либо на другое, а тут получается, что два важных поста занимает один и тот же человек.

15:08

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