Виталий Мутко: "Сборная России испытывает колоссальные проблемы с товарищескими матчами"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что национальная команда испытывает колоссальные проблемы при организации товарищеских матчей для подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Изначально сборная России должна готовиться к ЧМ, встречаясь с командами одной из групп европейской квалификации, при этом игры носили бы статус товарищеских. Однако после включения в отбор двух новых участников - Косова и Гибралтара - РФС вынужден сам искать соперников.
- Мы попали в сложнейшую ситуацию. У нас нет гарантированных матчей, и мы из-за этого испытываем колоссальные проблемы, - приводит ТАСС слова Мутко. - У всех сборных расписаны соперники, свои планы - очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования - то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях. Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем.
Мутко отметил, что в вопросе выбора соперников важна позиция главного тренера Станислава Черчесова, однако все пожелания специалиста федерация удовлетворить не сможет.
- Важна позиция тренера. Завтра с ним встречусь, узнаю, какие у него предпочтения по соперникам, - сказал Мутко. - Все желания Черчесова удовлетворить не сможем, но надо понимать, что он хочет. Черчесов уже определился с костяком сборной, поэтому ждем от него конкретный план подготовки команды к чемпионату мира.
Andre_Saratov
Во всем виноват Гибралтар.
16:29
foreverCSKAforever
Прикидываю, какие проблемы будет испытывать сборная с матчами официальными.
15:45
ЮКИ
а что,даже 54-я команда Не желает опуститься до этой сбродной!?но отчаиваться Не нужно:есть ещё 70-я,80-я и далее до 200-й!
15:39
pravdorub80
На счёт игр сборной России можно говорить много...но ясно одно...конечно Станислав Саламович молодец что опробовал много игроков в осенних матчах...но весь запас болельщицкого терпения он истратил... ещё одного матча сборной без ИГРЫ ему не простят...обостряем только если противник где то грубо ошибается...для сравнения вспомните сборную 2008 которая играла! а искать соперников ради галочки...играйте ребята... пожалуйста...верим конечно в вас...иного не остаётся
15:12
shpasic
а вот, кстати, странно, из всяких гос. ведомств уволили большое количество сотрудников, которые были избраны в Академию Наук, мотивируя это тем, что у них нет времени либо на одно, либо на другое, а тут получается, что два важных поста занимает один и тот же человек.
15:08