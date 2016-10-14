Виталий Мутко: "Сборная не сможет провести товарищеский матч в феврале"

Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что сборная России не сможет сыграть товарищеский матч в феврале 2017 года. По словам президента РФС, в международном календаре нет соответствующих дат для проведения контрольной встречи.

– Мы не можем, есть же международный календарь, в рамках него мы и можем играть, – приводит ТАСС слова Мутко. – В феврале, насколько я понимаю, дат таких нет. Декабрь месяц мы рассматриваем. Лига (РФПЛ) поддержала. Сейчас Станислав Саламович определится с этим сбором. Там есть действительно возможность провести и сбор, и товарищескую игру, но, естественно, за пределами России.

Ранее главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов отметил, что команда хочет провести два сбора в Турции – в декабре и феврале. Предполагалось, что в контрольных встречах примут участие игроки, не задействованные в матчах за клубы, выступающие в еврокубках. Планировалось провести товарищеские матчи со сборными Македонии и Молдавии. При этом согласие македонской федерации, по словам специалиста, уже было получено.



