Виталий Мутко: "РФС ничего не платил сборной Аргентины за матч с Россией"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что организация не платила Федерации футбола Аргентины за проведение товарищеского матча с командой России. Он также добавил, что игра против аргентинцев будет для россиян очень полезна.

Напомним, ранее издание РБК сообщило, что РФС заплатит сборной Аргентины около одного миллиона долларов за матч с Россией.

– РФС ничего не заплатил за этот матч, – приводит ТАСС слова Мутко. – Организация матча с топ-соперником требует немалых расходов. Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга.

Доходы от проведения матча должны превышать расходы, связанные с его организацией. А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные "Лужники".

В продаже осталось около 19 тысяч билетов. Болельщики увидят обновленные "Лужники", наша задача – протестировать их перед чемпионатом мира: проверить систему допуска и контроля, организацию питания, работу стюардов. Нам осталось провести несколько контрольных матчей, все они – против топовых соперников. И когда смотришь на состав сборной Аргентины, когда видишь, что ее игроки выступают за ведущие клубы миры, то понимаешь, что матч предстоит нешуточный. Нашим ребятам такая игра будет очень полезна. Надеюсь на аншлаг на трибунах и на хороший футбол.

Встреча между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в "Лужниках". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.