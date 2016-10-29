Виталий Мутко: "РФС не будет обращать внимания на рейтинг ФИФА до конца чемпионата мира"

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что падение сборной России в рейтинге ФИФА с 38-го на 53-е место связано с его необъективностью. Руководитель подчеркнул, что организация не будет обращать внимания на занимаемую строчку национальной командой до конца чемпионата мира.
- Рейтинг ФИФА необъективен, потому что хозяева турнира находятся в других условиях, - сказал Мутко в эфире передачи "Спортивный вопрос". - Это глупость, и она будет исправлена. Мы подняли этот вопрос. Почему команда должна "улетать", если она не имеет права проводить официальные матчи на протяжении двух лет? Это несправедливо. Сборная может поправить свое положение, если удачно выступит на турнире. До конца чемпионата мира мы на рейтинг ФИФА не смотрим.
defender_8
На допинг мы не смотрим, на рейтинг до 18 года точно не смотрим. А чего на него смотреть, если он задуман для унижения РФ и лично господина Мутко. Его интервью пропитаны державной уверенностью, и смысловым величием. Он твёрдо пообещал исправить "глупость ФИФА", поскольку "поднял этот вопрос". Так, в поднятом состоянии вопрос провисит до 18 года. К тому времени господин Мутко поднатареет в хитросплетениях ФИФА и выведет её на чистую воду. А пока, как говорил Жванецкий, всё хорошо. Жаль, что зима нагрянула внезапно.
13:07
CanagliaVova
если бы были там первыми, то это была бы заслуга лично Мутко, а так как мы там сороковые, то внимания обращать не будем :-D
12:49
Rus_Tam
Муткo: "Рейтинг ФИФА??? Не, не слышал!"
12:27
Снежик
наконец то стало доходить, а то запаниковали про никогда такого не было. После ноябрьских отборочных матчей рейтинг место в рейтинге еще снизится. После Кубка Африки еще. После мартовских матчей окажемся около сотого места. а с осени 2018 начнем подниматься. Но это не значит, что уровень футбола у нас начнет подниматься через 2 года, как и нынешняя обратная динамика не показатель.
12:19
PELMEN GUBASTIY
"падали за два года" ВСЕ !!!!!! хозяева/хозяйки Ч.М. и Ч.Е. .... Только ВСКОРЕ возвращались на свои ЗАКОННЫЕ места!!!! Так почему ЭТОТ клоун--демагог решил, что ЕМУ пойдут на уступки??? А ответ на панику Р.Ф.С. прост::::: это будет sbrodnaya, которая так и ОСТАНЕТСЯ БОЛТАТЬСЯ сначала в 6-м десятке, а затем опускаться всё ниже и ниже...
11:49