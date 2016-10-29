Виталий Мутко: "РФС не будет обращать внимания на рейтинг ФИФА до конца чемпионата мира"

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что падение сборной России в рейтинге ФИФА с 38-го на 53-е место связано с его необъективностью. Руководитель подчеркнул, что организация не будет обращать внимания на занимаемую строчку национальной командой до конца чемпионата мира.

- Рейтинг ФИФА необъективен, потому что хозяева турнира находятся в других условиях, - сказал Мутко в эфире передачи "Спортивный вопрос". - Это глупость, и она будет исправлена. Мы подняли этот вопрос. Почему команда должна "улетать", если она не имеет права проводить официальные матчи на протяжении двух лет? Это несправедливо. Сборная может поправить свое положение, если удачно выступит на турнире. До конца чемпионата мира мы на рейтинг ФИФА не смотрим.