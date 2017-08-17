Виталий Мутко: "Рауш не имеет препятствий для выступления за сборную России"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что защитник "Кельна" Константин Рауш имеет полное право выступать за сборную России.

27-летний футболист вошел в список из 28 игроков, которые могут быть вызваны в национальную команду для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске и контрольном матче с московским "Динамо", который пройдет 3 сентября.

- Мы все посмотрели, проверили. У тренера будет возможность на него посмотреть, - приводит ТАСС слова Мутко. - Штаб работает, и вопросы (по приглашению Рауша. - Прим. "СЭ") надо адресовать ему. Мы только исполняем просьбы штаба и обеспечиваем работу сборной, поддерживаем и советуемся с ним.

Рауш родился в Томской области, а в возрасте шести лет иммигрировал с родителями в Германию. Он выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. В 2015 году футболист получил паспорт гражданина России.