Виталий Мутко: "Провести матчи сборной на всех стадионах чемпионата мира-2018 до турнира невозможно"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что сборная России физически не сможет провести хотя бы по одному матчу на каждом из стадионов чемпионата мира-2018 до старта турнира. Игры мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

– Физически нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах, такого количества игр не будет – всего четыре, – приводит ТАСС слова Мутко. – Будем стараться делать тестовые события на каждом стадионе.

Напомним, что к концу 2017 года должны быть готовы стадионы в семи городах – Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге. Стадион "Лужники" в Москве находится на завершающей стадии реконструкции.

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