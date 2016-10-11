Виталий Мутко: "Проигрываем в Краснодаре, можно уже не показывать ни детскую школу, ни академию, ни стадион"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что большинство людей обращает внимание только на спорт высших достижений. По словам руководителя, никто не следит за тем, какая работа ведется по развитию массового спорта, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Люди видят только результаты в большом спорте. Играем в Краснодаре - на последних минутах пенальти, проигрываем, и все - ты можешь уже не показывать ни детскую школу, ни академию, ни стадион, - отметил Мутко.