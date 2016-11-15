20:12 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Постараемся открыть "Лужники" игрой с Бразилией, Италией или Испанией"

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Глава РФС Виталий Мутко в перерыве контрольного матча РоссияРумыния в эфире Первого канала подчеркнул, что подопечные Станислава Черчесова в этой встрече выглядят очень достойно. По словам Мутко, в 2017 году соперники у сборной России будут более серьезные.

– Как вам футбол в этом матче?

– Ребята в целом стараются. Видно, что есть элементы несыгранности, есть незавершение комбинаций, видно, что есть слабые места. Но в целом команда старается, выглядит, может, немного не так, как мы хотели, но очень достойно.

– Вы удовлетворены темпами перестройки команды к Кубку конфедераций и чемпионату мира?

– Начинать, наверное, надо было раньше, несколько лет назад. Сейчас мы просмотрели в деле большую группу молодых игроков, в следующем году у нас еще четыре матча перед Кубком конфедераций, к этому турниру мы уже должны увидеть приблизительно ту команду, что выступит на ЧМ-2018.

– Какие турнирные перспективы у сборной России на Кубке конфедераций?

– В целом матчи Кубка конфедераций – официальные игры. Этот турнир – подготовка к ЧМ, в нем будут участвовать сильнейшие команды, надо готовиться. Там же будет наигрываться прообраз состава команды на ЧМ. В следующем году нас вообще ждут серьезные игры – планируем открыть стадион в Сочи, возможно соперником станет сборная Бельгии. Постараемся открыть "Лужники" игрой с Бразилией, Италией или Испанией. В следующем году будут более серьезные соперники, где будет наигрываться костяк команды к ЧМ-2018.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Sandberg

Открывайте матчем Италии с Испанией. Безошибочный варик)

22:33

Flamenco

постараемся с МЬЯНМА ( не прошла квалификацию 2010-2018гг)

22:05

NF

А какой счет будет? 0-5, 0-6, 0-7? Или в обратной последовательности?..

21:45

Floyd

Постараемся с Бразилией, а сыграем с Монголией.

21:41

Красно синий

А зачем? Встреча с ними если нам и светит в 1/8,то ради одного матча. Лучше готовьтесь на командах 2 и 3 группы.

21:19

Thomas_Boy

С Катаром откройте, Виталий Леонтич.

21:15

ЗлобныйЖиртрест

Ага, сделают они из этой сборной отбивную котлету

21:09

Lars Berger

Трибуны соберет только сборная Украины.

21:05

lavric999

Даешь итальянцев, как-то уже обыгрывали с Адвокатом, может и сейчас повезет))

21:00

EVIL915

Ага, два стадика уже открыли с топ-клубами! И в "Луже", в итоге, двухсторонку сыграете...

20:55

СашаРичагин

Да, ладно: можно и со всеми тремя сразу сыграть, чего там.

20:47

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