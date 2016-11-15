Виталий Мутко: "Постараемся открыть "Лужники" игрой с Бразилией, Италией или Испанией"

Глава РФС Виталий Мутко в перерыве контрольного матча Россия – Румыния в эфире Первого канала подчеркнул, что подопечные Станислава Черчесова в этой встрече выглядят очень достойно. По словам Мутко, в 2017 году соперники у сборной России будут более серьезные.
– Как вам футбол в этом матче?
– Ребята в целом стараются. Видно, что есть элементы несыгранности, есть незавершение комбинаций, видно, что есть слабые места. Но в целом команда старается, выглядит, может, немного не так, как мы хотели, но очень достойно.
– Вы удовлетворены темпами перестройки команды к Кубку конфедераций и чемпионату мира?
– Начинать, наверное, надо было раньше, несколько лет назад. Сейчас мы просмотрели в деле большую группу молодых игроков, в следующем году у нас еще четыре матча перед Кубком конфедераций, к этому турниру мы уже должны увидеть приблизительно ту команду, что выступит на ЧМ-2018.
– Какие турнирные перспективы у сборной России на Кубке конфедераций?
– В целом матчи Кубка конфедераций – официальные игры. Этот турнир – подготовка к ЧМ, в нем будут участвовать сильнейшие команды, надо готовиться. Там же будет наигрываться прообраз состава команды на ЧМ. В следующем году нас вообще ждут серьезные игры – планируем открыть стадион в Сочи, возможно соперником станет сборная Бельгии. Постараемся открыть "Лужники" игрой с Бразилией, Италией или Испанией. В следующем году будут более серьезные соперники, где будет наигрываться костяк команды к ЧМ-2018.
Sandberg
Открывайте матчем Италии с Испанией. Безошибочный варик)
22:33
Flamenco
постараемся с МЬЯНМА ( не прошла квалификацию 2010-2018гг)
22:05
NF
А какой счет будет? 0-5, 0-6, 0-7? Или в обратной последовательности?..
21:45
Floyd
Постараемся с Бразилией, а сыграем с Монголией.
21:41
Красно синий
А зачем? Встреча с ними если нам и светит в 1/8,то ради одного матча. Лучше готовьтесь на командах 2 и 3 группы.
21:19
Thomas_Boy
С Катаром откройте, Виталий Леонтич.
21:15
ЗлобныйЖиртрест
Ага, сделают они из этой сборной отбивную котлету
21:09
Lars Berger
Трибуны соберет только сборная Украины.
21:05
lavric999
Даешь итальянцев, как-то уже обыгрывали с Адвокатом, может и сейчас повезет))
21:00
EVIL915
Ага, два стадика уже открыли с топ-клубами! И в "Луже", в итоге, двухсторонку сыграете...
20:55
СашаРичагин
Да, ладно: можно и со всеми тремя сразу сыграть, чего там.
20:47