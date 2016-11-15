Виталий Мутко: "Постараемся открыть "Лужники" игрой с Бразилией, Италией или Испанией"

Глава РФС Виталий Мутко в перерыве контрольного матча Россия – Румыния в эфире Первого канала подчеркнул, что подопечные Станислава Черчесова в этой встрече выглядят очень достойно. По словам Мутко, в 2017 году соперники у сборной России будут более серьезные.

– Как вам футбол в этом матче?

– Ребята в целом стараются. Видно, что есть элементы несыгранности, есть незавершение комбинаций, видно, что есть слабые места. Но в целом команда старается, выглядит, может, немного не так, как мы хотели, но очень достойно.

– Вы удовлетворены темпами перестройки команды к Кубку конфедераций и чемпионату мира?

– Начинать, наверное, надо было раньше, несколько лет назад. Сейчас мы просмотрели в деле большую группу молодых игроков, в следующем году у нас еще четыре матча перед Кубком конфедераций, к этому турниру мы уже должны увидеть приблизительно ту команду, что выступит на ЧМ-2018.

– Какие турнирные перспективы у сборной России на Кубке конфедераций?

– В целом матчи Кубка конфедераций – официальные игры. Этот турнир – подготовка к ЧМ, в нем будут участвовать сильнейшие команды, надо готовиться. Там же будет наигрываться прообраз состава команды на ЧМ. В следующем году нас вообще ждут серьезные игры – планируем открыть стадион в Сочи, возможно соперником станет сборная Бельгии. Постараемся открыть "Лужники" игрой с Бразилией, Италией или Испанией. В следующем году будут более серьезные соперники, где будет наигрываться костяк команды к ЧМ-2018.