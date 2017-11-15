Виталий Мутко: "Помимо Бразилии будет еще и Франция"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после контрольного матча с Испанией на стадионе "Санкт-Петербург" (3:3) уточнил, что весной сборная России проведет игру с Францией. Напомним, что уже существует договоренность о встрече с Бразилией в марте.

– Помимо Бразилии будет еще Франция ваша любимая. Там ребята побыстрее бегут. В хорошем смысле. Со стадионом пока не определились. Возможно, откроем этим матчем новую арену, а с Бразилией играем в "Лужниках", – сказал Мутко. (Гоша ЧЕРНОВ)