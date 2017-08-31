Виталий Мутко: "Пока нельзя подтвердить матч Россия - Аргентина"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что информация о контрольном матче между сборными России и Аргентины может появиться после завершения сбора национальной команды. Подопечные Станислава Черчесова с 28 августа тренируются на базе в Новогорске, сбор завершится 3 сентября игрой против "Динамо".

Напомним, 25 августа ФИФА на своем сайте сообщила, что сборная России 10 ноября проведет контрольный матч с Аргентиной. Отмечалось, что встреча состоится на стадионе "Лужники", для которого этот матч станет первым после реконструкции к чемпионату мира.

- Мы в ближайшее время все сделаем, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Пока не могу ничего вам сказать. В ближайшее время все объявим. Давайте подождем окончания сбора и тогда подтвердим все, что надо.

Отметим, что южноамериканцы рискуют не попасть на мировое первенство напрямую. В таком случае в первой половине ноября аргентинцам предстоит сыграть стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира в России.