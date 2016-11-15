Виталий Мутко: "Поддержка диктора? Сегодня мне понравилось"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил высокий уровень организации товарищеского матча сборных России и Румынии (1:0) в Грозном. Также он признался, что ему понравилась атмосфера и активность диктора "Ахмат Арены" во время встречи, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Ребята играли так, как планировали, – начал Мутко. – Может, не хватает уверенности в себе, нужно больше брать на себя, много брака есть. С другой стороны, было три-четыре момента, которые нужно было реализовывать.

– Первый матч на "Ахмат Арене". Как вам организация?

– Организация на самом высоком уровне. И Россию, и Румынию приняли на самом высоком уровне, условия, проживание, атмосфера стадиона...

– К слову, об атмосфере. Как вам поддержка диктора?

– Вы знаете сегодня, мне понравилось (смеется). Но я сам на эмоциях, многого и не видишь, и не слышишь, ты поглощен игрой. Но атмосфера – это было здорово.

– Если вам нравится, почему же тогда диктор запрещен на матчах премьер-лиги?

– Я говорил президенту лиги, они несколько раз на собрании клубов это обсуждали. Значит, они должны еще раз обсудить, как что должно быть. Но смотря что! Если диктор кричит "Вперед", то это нормально, это на многих стадионах в мире так.

Просто диктор не должен вмешиваться и говорить что-то в адрес организаторов, судьи, другой команды. Нужно заводить своих болельщиков.

В микрофон на "Ахмат Арене" кричал президент "Терека"