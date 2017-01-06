Виталий Мутко: "Писарев уходит из РФС, новый тренер "молодежки" определится до конца января"

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев принял окончательное решение покинуть Российский футбольный союз, в котором возглавлял спортивный департамент, и молодежную сборную. Писарев с 2010 по 2015 год одновременно занимал должности спортивного директора РФС и тренера молодежной сборной страны (с небольшим перерывом).

– Думаю, Николай принял окончательное решение попробовать себя в клубе, – приводит ТАСС слова Мутко. – С новым тренером "молодежки" и главой спортивного департамента определимся до конца января.

Программа подготовки готова и утверждена, думаю, тренер Станислав Черчесов проведет пресс-конференцию и расскажет, как и где будет готовиться команда.