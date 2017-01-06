16:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Писарев уходит из РФС, новый тренер "молодежки" определится до конца января"

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Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев принял окончательное решение покинуть Российский футбольный союз, в котором возглавлял спортивный департамент, и молодежную сборную. Писарев с 2010 по 2015 год одновременно занимал должности спортивного директора РФС и тренера молодежной сборной страны (с небольшим перерывом).

– Думаю, Николай принял окончательное решение попробовать себя в клубе, – приводит ТАСС слова Мутко. – С новым тренером "молодежки" и главой спортивного департамента определимся до конца января.

Программа подготовки готова и утверждена, думаю, тренер Станислав Черчесов проведет пресс-конференцию и расскажет, как и где будет готовиться команда.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3924504

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BoRussia

Бородюк ? можно снова Хомуху или кто там с молодёжью хорошо умеет работать ?

17:11

Ботаникум

С такими ЧИНОВНИЧЬИМИ ЩЕКАМИ Писарь не во всяком клубе поместится!!!

17:01

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