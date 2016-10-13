Виталий Мутко: "Писарев покинет свой пост, только если найдет работу в клубе"

Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев пока продолжает оставаться главным тренером молодежной сборной России. По словам президента РФС, специалист покинет свой пост, если найдет работу в клубе.

– Вот так подают информацию, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – В этом и суть подачи информации. Это неоднозначное решение. Я говорил о другом. У Николая есть желание поработать тренером в одном из клубов. В этом случае он покинет пост. Об этом речь идет. Это первое.

Второе – ясно, что он не может быть и директором департамента, и главным тренером. Это было временно. Необходимо было завершить этот неудачный цикл "молодежки", он это сделал, за что ему большое спасибо. Он хотел бы поработать тренером в одном из клубов – вот о чем речь идет.

Молодежная сборная России не смогла выйти в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2017 года. Ранее СМИ распространили слова о том, что Писарев может покинуть посты главного тренера молодежной команды и спортивного директора РФС.