Виталий Мутко: "Переговоры о проведении матча Россия - Бразилия проходят сложно"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что переговоры о проведении в июне товарищеского матча между сборными России и Бразилии проходят сложно. Однако, по его словам, игра точно будет организована до чемпионата мира 2018 года. О переговорах между РФС и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) стало известно в октябре прошлого года. Руководитель также добавил, что к июню "Лужники", скорее всего, не будут полностью благоустроены.

- Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне, - цитирует ТАСС Мутко. - Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем.

"Лужники" построить успеют, строительство идет даже с опережением графика, речь может идти о благоустройстве, но не будем забегать вперед. В ближайшие дни мы с руководством города рассмотрим все вопросы. Мы хотели (сыграть с бразильцами), конечно, перед Кубком конфедераций, но... В целом к Кубку конфедераций он (стадион) не нужен, поэтому рассмотрим все нюансы в ближайшее время и примем решение.



