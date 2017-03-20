Виталий Мутко: "Отдачу футболистов в матчах чемпионата России нужно перенести на сборную"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко надеется на то, что футболисты, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Сегодня национальная команда отправилась в Краснодар, где 24 марта проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром. Следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 28 марта против Бельгии.

- Сбор национальной команды сейчас принципиально важный. Может травмы ряда игроков не позволят им сыграть, но вместе с тем они тоже приглашены, - приводит ТАСС слова Мутко. - Нынешний состав - это прообраз команды, которая должна играть на Кубке конфедераций и на чемпионате мира.

Я жду, что мы увидим сборную России, вот и все, жду не только я, ждут все болельщики. Надеюсь, что парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Жду того, что в своих играх показывал "Ростов" и "Краснодар" на европейской арене. А если такая самоотдача, желание выступать за сборную будут, мы будем вправе рассчитывать на определенный результат.

Были фантастические матчи в чемпионате России, например "Локомотив" - "Спартак" (1:1). Вот такого и жду, мы все ждем. А то, что сегодня называется мотивацией, - это то, что должно отличать всех, кто приезжает в расположение сборной страны. И осознание, что ты играешь за государство, за свою страну.