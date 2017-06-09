Виталий Мутко: "Очень хотели, чтобы Мариу Фернандес сыграл за сборную России"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в сборной России рассчитывали на защитника ЦСКА Мариу Фернандеса. Бразилец, получивший разрешение играть за россиян, был включен в состав команды на Кубок конфедераций-2017, но не попал на турнир из-за операции на носе.

- Смущает то, что сам Дзюба говорил, что ему не нужна операция, - вопрос Мутко.

- Операции не будет. Вы меня не услышали. Вопрос в другом. Условно, каждый в команде пробежал 30 километров. Если спортсмен А пробегает 10 или 15, вы же понимаете, что происходит дальше? Есть набор определенных вещей, которые нужно выполнить. Почему Березуцкий не играет? Его всем не хватает. Вы вспомните, кто с Англией забил. Это человек, который создает микроклимат. Может, молодым защитникам как раз его и не хватает.

Но когда он садится и начинает рассказывать о своих проблемах, ты все прекрасно понимаешь. На этом стоит закрыть эту тему, чтобы не вызывать лишних дискуссий. Мы бы, например, очень хотели, чтобы сыграл Мариу Фернандес. Это не значит, что он сразу получил бы место в стартовом составе, но на него определенно рассчитывали.

- Фернандес получил разрешение играть за сборную России?

- У него вышел срок проживания в РФ. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за нашу сборную. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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