Виталий Мутко: "Нужно уважать решение Василия Березуцкого"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко призвал отнестись с уважением к решению защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России. Футболист провел за национальную команду 101 матч и 10 марта объявил о временном уходе из нее.

- У нас и в футболе все знают, что Вася Березуцкий всегда играл душой и сердцем, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - И все, что у него было, он всегда отдавал. При этом отслужил сборной России столько времени. Но сейчас человек чувствует, что у него есть проблемы со здоровьем и он не может выступать на таком уровне. И человек принимает решение. И такие решения нужно уважать.