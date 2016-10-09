19:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Не знаю, какие теперь стадионы нужно строить после "Краснодара"

0
0
0
12

Министр спорта РФ Виталий Мутко после товарищеского матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе заявил, что арена невероятно удобна и привлекательна. Также он отметил, что поражение россиян не должно расстраивать болельщиков.

– Стадион в Краснодаре прекрасный, функциональный, удобный, здесь созданы все условия для болельщиков. Хочется поблагодарить кубанских болельщиков, которые обеспечили такие эмоции, – отметил Мутко. – Что касается игры, у нас идет становление команды. Не надо расстраиваться насчет результата. Это спорт. Такие моменты бывают, что на последних минутах ты получаешь пенальти. Но в целом игра была интересной.

Коста-Рика – очень приличная команда, она далеко прошла на чемпионате мира в Бразилии. Там она проиграла голландцам по серии пенальти. Сейчас эта команда стоит 18-й в рейтинге ФИФА, много футболистов играет в Европе. Было непросто. У нас много новых ребят. Защитная зона сильно обновлена. Но ребята справлялись, у нас также много молодых ребят в составе: и Кутепов, и Зобнин. Конечно, нужно видеть свой уровень. Мы довольны своим спаррингом. Надеюсь, уровень посещаемости стадиона закрепится и в следующих играх. Надеюсь, "Краснодар" будет также принимать матчи чемпионата России с такой посещаемостью. Всех болельщиков России поздравляю с таким прекрасным стадионом. Как другие арены теперь будем строить, не знаю! (Екатерина ПОТАПОВА)

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Коста-Рикой?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

tank777

Vedi А ЧМ будет в Саранске … там сейчас ходит 2-3 тысячи зрителей - Зачем , кому ЭТО НАДО народные деньги в одно место , стадион после ЧМ будет как памятник стоять //// Кому надо, с тех как с гуся вода…и даже не слова о том, что не на НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ, Краснодар уже готов принимать матчи ЧМ.

20:58

Юрий 111

В коментах как всегда одно нитье. А стадион ПРЕКРАСЕН!!!

20:56

NF

Бери пример с Крестовского, не ошибешься...

20:49

Vedi

А ЧМ будет в Саранске ... там сейчас ходит 2-3 тысячи зрителей - Зачем , кому ЭТО НАДО народные деньги в одно место , стадион после ЧМ будет как памятник стоять , а его надо ещё будет и содержать по сумме примерно как сейчас Мордовию в ПД , мда верх чиновничьей мысли абсурда . На эти деньги народные постройте садики , новые школы - да много чего полезного для народа - нет вбухают , попилят и забудут про стад и его финансирование после ЧМ . Если Фишт в Сочи обошёлся в миллиарды , а теперь не знают куда его и для чего .

20:01

зенит-супер-чемпион

мутька- заслуженный строитель россии.

19:59

MASTERTVER

МуДко напоминает Остап Бендера, лапшу вешает гражданам направо и налево

19:53

tank777

Если не ставить цель личного обогащения, то стадионы надо строить так, чтобы они эффективно функционировали не одно десятилетие, а не ради одного турнира, с последующей разборкой или перевода в барахолку. Выбор городов для ЧМ-18, и проекты стадионов в них, связать со здравым смыслом и с экономной тратой бюджетных средств, в ряде случаях со здравым смыслом не стыкуются.

19:47

Доктор-Ч

В.Мутко: Всех болельщиков России поздравляю с таким прекрасным стадионом. Как другие арены теперь будем строить, не знаю! --------------------------------------------------------------------------- Но тем не менее Краснодару игры чемпионата мира не видать как своих ушей.

19:45

Доктор-Ч

– Стадион в Краснодаре прекрасный, функциональный, удобный, здесь созданы все условия для болельщиков. Хочется поблагодарить кубанских болельщиков, которые обеспечили такие эмоции, – отметил Мутко. – Что касается игры, у нас...--------------------------------------------------------------------------- Но тем не менее Краснодару игры чемпионата мира не видать как своих ушей.

19:43

Джон....Сильвер

А футбольную сборную достойную когда сделаешь? Долго у нас ЧМО будет, а не сборная? Сколько ждать - 10, 20, 50 лет? Хотя мой вопрос не по адресу!

19:37

Platinum1991

ВИТАЛИЙ МУТКО: "НЕ ЗНАЮ, КАКИЕ ТЕПЕРЬ СТАДИОНЫ НУЖНО СТРОИТЬ ПОСЛЕ "КРАСНОДАРА". А Виталию Мутко это знать НЕ НАДО и НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что это ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ те, кто их будет строить!!! Каждый стадион КРАСИВ по своему из тех, что УЖЕ построили в России за последнее время! И все они КРАСИВЫЕ и КЛАССНЫЕ! За что мы и благодарим всех, кто принимал участие в их строительстве, от заказчика до строителя. Объявляем всем благодарность за отлично и красиво построенные СТАДИОНЫ! Молодцы РЕБЯТА! Желаем больших ТРУДОВЫХ успехов в строительстве ВСЕМ и тех, где ещё строительство идёт! Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

19:35

tank777

Конечно же, как в Саранске, и обязательно в Нью Васюках, чтобы вывести наш футбол на галактический уровень.

19:33

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ