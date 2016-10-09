Виталий Мутко: "Не знаю, какие теперь стадионы нужно строить после "Краснодара"

Министр спорта РФ Виталий Мутко после товарищеского матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе заявил, что арена невероятно удобна и привлекательна. Также он отметил, что поражение россиян не должно расстраивать болельщиков.

– Стадион в Краснодаре прекрасный, функциональный, удобный, здесь созданы все условия для болельщиков. Хочется поблагодарить кубанских болельщиков, которые обеспечили такие эмоции, – отметил Мутко. – Что касается игры, у нас идет становление команды. Не надо расстраиваться насчет результата. Это спорт. Такие моменты бывают, что на последних минутах ты получаешь пенальти. Но в целом игра была интересной.

Коста-Рика – очень приличная команда, она далеко прошла на чемпионате мира в Бразилии. Там она проиграла голландцам по серии пенальти. Сейчас эта команда стоит 18-й в рейтинге ФИФА, много футболистов играет в Европе. Было непросто. У нас много новых ребят. Защитная зона сильно обновлена. Но ребята справлялись, у нас также много молодых ребят в составе: и Кутепов, и Зобнин. Конечно, нужно видеть свой уровень. Мы довольны своим спаррингом. Надеюсь, уровень посещаемости стадиона закрепится и в следующих играх. Надеюсь, "Краснодар" будет также принимать матчи чемпионата России с такой посещаемостью. Всех болельщиков России поздравляю с таким прекрасным стадионом. Как другие арены теперь будем строить, не знаю! (Екатерина ПОТАПОВА)