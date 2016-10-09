Виталий Мутко: "Не знаю, какие теперь стадионы нужно строить после "Краснодара"

Министр спорта РФ Виталий Мутко после товарищеского матча сборной России против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе заявил, что арена невероятно удобна и привлекательна. Также он отметил, что поражение россиян не должно расстраивать болельщиков.
– Стадион в Краснодаре прекрасный, функциональный, удобный, здесь созданы все условия для болельщиков. Хочется поблагодарить кубанских болельщиков, которые обеспечили такие эмоции, – отметил Мутко. – Что касается игры, у нас идет становление команды. Не надо расстраиваться насчет результата. Это спорт. Такие моменты бывают, что на последних минутах ты получаешь пенальти. Но в целом игра была интересной.
Коста-Рика – очень приличная команда, она далеко прошла на чемпионате мира в Бразилии. Там она проиграла голландцам по серии пенальти. Сейчас эта команда стоит 18-й в рейтинге ФИФА, много футболистов играет в Европе. Было непросто. У нас много новых ребят. Защитная зона сильно обновлена. Но ребята справлялись, у нас также много молодых ребят в составе: и Кутепов, и Зобнин. Конечно, нужно видеть свой уровень. Мы довольны своим спаррингом. Надеюсь, уровень посещаемости стадиона закрепится и в следующих играх. Надеюсь, "Краснодар" будет также принимать матчи чемпионата России с такой посещаемостью. Всех болельщиков России поздравляю с таким прекрасным стадионом. Как другие арены теперь будем строить, не знаю! (Екатерина ПОТАПОВА)
tank777
Vedi А ЧМ будет в Саранске … там сейчас ходит 2-3 тысячи зрителей - Зачем , кому ЭТО НАДО народные деньги в одно место , стадион после ЧМ будет как памятник стоять //// Кому надо, с тех как с гуся вода…и даже не слова о том, что не на НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ, Краснодар уже готов принимать матчи ЧМ.
20:58
Юрий 111
В коментах как всегда одно нитье. А стадион ПРЕКРАСЕН!!!
20:56
NF
Бери пример с Крестовского, не ошибешься...
20:49
Vedi
А ЧМ будет в Саранске ... там сейчас ходит 2-3 тысячи зрителей - Зачем , кому ЭТО НАДО народные деньги в одно место , стадион после ЧМ будет как памятник стоять , а его надо ещё будет и содержать по сумме примерно как сейчас Мордовию в ПД , мда верх чиновничьей мысли абсурда . На эти деньги народные постройте садики , новые школы - да много чего полезного для народа - нет вбухают , попилят и забудут про стад и его финансирование после ЧМ . Если Фишт в Сочи обошёлся в миллиарды , а теперь не знают куда его и для чего .
20:01
зенит-супер-чемпион
мутька- заслуженный строитель россии.
19:59
MASTERTVER
МуДко напоминает Остап Бендера, лапшу вешает гражданам направо и налево
19:53
tank777
Если не ставить цель личного обогащения, то стадионы надо строить так, чтобы они эффективно функционировали не одно десятилетие, а не ради одного турнира, с последующей разборкой или перевода в барахолку. Выбор городов для ЧМ-18, и проекты стадионов в них, связать со здравым смыслом и с экономной тратой бюджетных средств, в ряде случаях со здравым смыслом не стыкуются.
19:47
Доктор-Ч
В.Мутко: Всех болельщиков России поздравляю с таким прекрасным стадионом. Как другие арены теперь будем строить, не знаю! --------------------------------------------------------------------------- Но тем не менее Краснодару игры чемпионата мира не видать как своих ушей.
19:45
Доктор-Ч
– Стадион в Краснодаре прекрасный, функциональный, удобный, здесь созданы все условия для болельщиков. Хочется поблагодарить кубанских болельщиков, которые обеспечили такие эмоции, – отметил Мутко. – Что касается игры, у нас...--------------------------------------------------------------------------- Но тем не менее Краснодару игры чемпионата мира не видать как своих ушей.
19:43
Джон....Сильвер
А футбольную сборную достойную когда сделаешь? Долго у нас ЧМО будет, а не сборная? Сколько ждать - 10, 20, 50 лет? Хотя мой вопрос не по адресу!
19:37
Platinum1991
ВИТАЛИЙ МУТКО: "НЕ ЗНАЮ, КАКИЕ ТЕПЕРЬ СТАДИОНЫ НУЖНО СТРОИТЬ ПОСЛЕ "КРАСНОДАРА". А Виталию Мутко это знать НЕ НАДО и НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что это ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ те, кто их будет строить!!! Каждый стадион КРАСИВ по своему из тех, что УЖЕ построили в России за последнее время! И все они КРАСИВЫЕ и КЛАССНЫЕ! За что мы и благодарим всех, кто принимал участие в их строительстве, от заказчика до строителя. Объявляем всем благодарность за отлично и красиво построенные СТАДИОНЫ! Молодцы РЕБЯТА! Желаем больших ТРУДОВЫХ успехов в строительстве ВСЕМ и тех, где ещё строительство идёт! Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
19:35
tank777
Конечно же, как в Саранске, и обязательно в Нью Васюках, чтобы вывести наш футбол на галактический уровень.
19:33