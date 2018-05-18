Виталий Мутко: "Не знаю, что там в ФИФА расследуют. Вопрос допинга для нашего футбола неактуален"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что за последний гол у российских футболистов было взято более 1500 допинг-проб. Также он добавил, что спокоен за сборную России в этом плане.

– На Западе очень много пишут, что ФИФА продолжает расследования допинговых историй в нашем футболе...

– Задайте этот вопрос ФИФА. Я к этому отношусь спокойно, потому что руководил футболом долго и знаю, что допинг в футболе – неактуален. Все, что здесь может происходить, – это марихуана, наркотики, понюхать чего-нибудь... Вот и все. А по допингу на первом месте циклические виды спорта – биатлон, легкая атлетика, велосипед и так далее. Так что сами спросите ФИФА, что они там расследуют. Могу лишь сказать, что велось расследование по трем игрокам. По всем трем мы дали информацию. По двум футболистам дела уже закрыты. Еще по одному мальчку якобы идет расследование.

Хочу, чтобы вы знали: только за последний гол было взято более 1500 проб у наших футболистов. На сборах национальной команде, в клубах, в еврокубках – везде. Абсолютно уверен, что и завтра-послезавтра офицеры приедут. Я абсолютно спокоен за нашу команду в этом плане. Мы ничего не скрываем. (Михаил ГОНЧАРОВ)