Виталий Мутко: "Не нужно накручивать на тему паузы в выступлениях за сборную Василия Березуцкого"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что защитнику ЦСКА Василию Березуцкому необходима пауза в выступлениях за сборную России из-за проблем со здоровьем, не надо ничего накручивать на эту тему. 34-летний защитник 10 марта объявил о том, что приостанавливает выступления за национальную команду на неопределенный срок.

– Василий все доходчиво объяснил – нужна пауза, так как есть проблемы со здоровьем, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Не нужно ничего накручивать на эту тему. Он столько отдал сборной, чтобы дай бог кто-то другой сделал столько для национальной команды. Так сложились обстоятельства. Мы очень признательны и благодарны Василию за тот вклад, что он сделал. Он всегда приезжал по первому зову в сборную России. Желаем ему самого главного – здоровья.

Василий Березуцкий: дальше без сборной //

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