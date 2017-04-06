14:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Нас удовлетворяет подход Черчесова"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России пока удовлетворяет организацию. По его словам, российский наставник продолжит получать всю необходимую поддержку.

– Встретились с Черчесовым, подвели итог его работы на данный момент, – цитирует ТАСС Мутко. – Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.

Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4159970

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