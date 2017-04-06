Виталий Мутко: "Нас удовлетворяет подход Черчесова"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России пока удовлетворяет организацию. По его словам, российский наставник продолжит получать всю необходимую поддержку.



– Встретились с Черчесовым, подвели итог его работы на данный момент, – цитирует ТАСС Мутко. – Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.

​Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед.