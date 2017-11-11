Виталий Мутко: "Надеюсь, матчи с Аргентиной и Испанией вселят в российских болельщиков уверенность"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что товарищеские матчи сборной России с Аргентиной и Испанией придадут болельщикам веры в команду.

- Сборная обновлена, весь этот год мы старались создать ей максимальные условия, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это касается и спарринг-партнеров, и того, что спустя 30 лет мы вернули команду в Новогорск. Сейчас команда в комфортных условиях тренируется и готовится к чемпионату мира. Надеюсь, ближайшие две игры вселят дополнительную уверенность болельщиков в нашу команду. Нам нужно быть вместе с командой и научиться поддерживать ее в разных ситуациях.

Матч Россия - Аргентина состоится на стадионе "Лужники" сегодня, 11 ноября, начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

С Испанией россияне встретятся 14 ноября. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" также проведет онлайн-трансляцию поединка.