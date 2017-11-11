10:21 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Надеюсь, матчи с Аргентиной и Испанией вселят в российских болельщиков уверенность"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что товарищеские матчи сборной России с Аргентиной и Испанией придадут болельщикам веры в команду. 

- Сборная обновлена, весь этот год мы старались создать ей максимальные условия, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это касается и спарринг-партнеров, и того, что спустя 30 лет мы вернули команду в Новогорск. Сейчас команда в комфортных условиях тренируется и готовится к чемпионату мира. Надеюсь, ближайшие две игры вселят дополнительную уверенность болельщиков в нашу команду. Нам нужно быть вместе с командой и научиться поддерживать ее в разных ситуациях.

Матч Россия - Аргентина состоится на стадионе "Лужники" сегодня, 11 ноября, начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи

С Испанией россияне встретятся 14 ноября. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" также проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171111/1128511403.html

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

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