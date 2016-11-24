Виталий Мутко: "На рейтинг ФИФА не нужно обращать внимания, его пересмотрят"

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что рейтинг ФИФА будет пересмотрен, поэтому не стоит обращать внимания на позицию сборной России в нем. Напомним, в новом рейтинге Россия опустилась на рекордно низкое 53-е место.

– Кубок конфедераций будет важен для сборной России и с точки зрения рейтинга ФИФА. На него не нужно обращать внимания, ФИФА его пересмотрит, – цитирует ТАСС Мутко. – Дано поручение подготовить новый подход к определению рейтинга. Нельзя считать так, как это делается сейчас.

Все же видят, что рейтинг неправильный. Если играть официальные матчи, то коэффициент 2, а если товарищеские – коэффициент 1. Мы не принимаем участие в официальных матчах, и у нас рейтинг "улетает", мне кажется, что для хозяйки чемпионата должен быть такой же коэффициент, как и для остальных.