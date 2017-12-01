Виталий Мутко: "На Евро-2016 у нас два поражения и ничья, а команда, оказывается, под допингом была"

Вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает смешными обвинения в том, что некоторые футболисты сборной России могли принимать допинг. По его словам, этим обвинениям противоречит выступление россиян на Евро-2016.
– Три игры на Евро-2016 – два поражения и ничья, – напомнил Мутко. – А у нас команда оказывается была на допинговой программе. Смешно же! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Генри Морган
Что в 2014, что в 2016 играли плохо. Что интересно: про 2008 никто ничего не говорит. А ведь тогда турнир сборной России реально удался. Какой может быть допинг при довольно слабой и весьма посредственной игре? И смысл его принимать? Чем он мог помочь команде? Все эти вопросы не дают чётких и внятных ответов. В ситуации сборной России допинг принимать было бессмысленно. И это помимо того, что риски попасться были весьма повышенными: в UEFA и FIFA особо не забалуешь, Титов и Ерёменко это только подтвердят.
14:04
otradny
Допинг с Англией помог,потом отходняки были..)))поздно приняли)))
13:29
shur
А что, при допинге точнее по воротам бьют? Или удар такой силы, что мяч с вратарем залетает в сетку?
13:29
shpasic
под допингом были в 2014 же)
13:26
Провинция тоже тут
Если бы не допинг, было бы 3 поражения! А так хоть ничью сделали!
13:20