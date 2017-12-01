13:07 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "На Евро-2016 у нас два поражения и ничья, а команда, оказывается, под допингом была"

5

Вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает смешными обвинения в том, что некоторые футболисты сборной России могли принимать допинг. По его словам, этим обвинениям противоречит выступление россиян на Евро-2016.

– Три игры на Евро-2016 – два поражения и ничья, – напомнил Мутко. – А у нас команда оказывается была на допинговой программе. Смешно же! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. LIVE!

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Генри Морган

Что в 2014, что в 2016 играли плохо. Что интересно: про 2008 никто ничего не говорит. А ведь тогда турнир сборной России реально удался. Какой может быть допинг при довольно слабой и весьма посредственной игре? И смысл его принимать? Чем он мог помочь команде? Все эти вопросы не дают чётких и внятных ответов. В ситуации сборной России допинг принимать было бессмысленно. И это помимо того, что риски попасться были весьма повышенными: в UEFA и FIFA особо не забалуешь, Титов и Ерёменко это только подтвердят.

14:04

otradny

Допинг с Англией помог,потом отходняки были..)))поздно приняли)))

13:29

shur

А что, при допинге точнее по воротам бьют? Или удар такой силы, что мяч с вратарем залетает в сетку?

13:29

shpasic

под допингом были в 2014 же)

13:26

Провинция тоже тут

Если бы не допинг, было бы 3 поражения! А так хоть ничью сделали!

13:20