Виталий Мутко: "На Евро-2016 у нас два поражения и ничья, а команда, оказывается, под допингом была"

Вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает смешными обвинения в том, что некоторые футболисты сборной России могли принимать допинг. По его словам, этим обвинениям противоречит выступление россиян на Евро-2016.

– Три игры на Евро-2016 – два поражения и ничья, – напомнил Мутко. – А у нас команда оказывается была на допинговой программе. Смешно же! (Филипп ПАПЕНКОВ)

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