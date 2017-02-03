21:08 3 февраля | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Мы собираемся сыграть с Аргентиной, но не в марте"

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Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Аргентины в марте. Руководитель отметил, что на данный момент стороны не договорились о точно дате встречи.

– Про аргентинцев – неправда, – цитирует ТАСС Мутко. – Да, мы собираемся организовать с ними матч, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3996361

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Бразилия, Чили, Аргентина - всё вокруг, да около. Зачем заниматься болтологией (хотя моторист ничего другого не может), когда будет зафиксированная в ФИФА договоренность, тогда и сообщайте уже о факте.

23:29 3 февраля

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