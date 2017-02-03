Виталий Мутко: "Мы собираемся сыграть с Аргентиной, но не в марте"

Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Аргентины в марте. Руководитель отметил, что на данный момент стороны не договорились о точно дате встречи.
– Про аргентинцев – неправда, – цитирует ТАСС Мутко. – Да, мы собираемся организовать с ними матч, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет.
saiga
Бразилия, Чили, Аргентина - всё вокруг, да около. Зачем заниматься болтологией (хотя моторист ничего другого не может), когда будет зафиксированная в ФИФА договоренность, тогда и сообщайте уже о факте.
23:29 3 февраля