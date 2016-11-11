16:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Мы под сборную специально никого не натурализовывали"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что наличие у игрока российского паспорта не гарантирует ему попадание в национальную сборную. По словам вице-премьера правительства РФ, отбор кандидатов – прерогатива исключительно главного тренера. Напомним, что перед началом Euro-2016 российский паспорт получил защитник "Шальке" Роман Нойштедтер, в настоящее время выступающий за "Фенербахче".

– Мы под сборную специально никого не натурализовывали, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Есть общая система получения российского гражданства. Нет значения, футболист ты или экономист. Если мы сегодня можем сделать какое-то исключение, ускорить процесс, то делаем это. Но наличие паспорта не гарантирует попадания в сборную. У тренера руки развязаны – он приглашает тех, кого хочет. Получил паспорт – ты в общей системе.

– И Роман Нойштедтер тоже в ней?

– За Нойштедтером мы следим. Он пока осваивается в новом клубе, выходит на замену. Но про него не забыли.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161111/1112112486.html

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