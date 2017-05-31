18:36 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Мы не ведем переговоров о товарищеском матче с Индией"

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Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко опроверг информацию о том, что сборная России проведет встречу с Индией. Ранее сообщалось, что игра должна состояться между 2 и 10 октября.

– Мы таких переговоров не ведем, – цитирует ТАСС Мутко.

Сейчас сборная России ведет подготовку к Кубку конфедераций, в рамках которой проведет товарищеские встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4298145

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Фемистоклюс

Виталий Мутко: "Мы не ведем переговоров о товарищеском матче с Индией"=== А зря!

19:18

Andrewxyz

А с кем? С Тринидад и Тобаго?

18:53