Виталий Мутко: "Мы не ведем переговоров о товарищеском матче с Индией"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко опроверг информацию о том, что сборная России проведет встречу с Индией. Ранее сообщалось, что игра должна состояться между 2 и 10 октября.

– Мы таких переговоров не ведем, – цитирует ТАСС Мутко.

Сейчас сборная России ведет подготовку к Кубку конфедераций, в рамках которой проведет товарищеские встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России