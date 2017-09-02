Виталий Мутко: "Мы близки к завершению переговоров с топ-сборными"

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в октябре сборная России проведет матчи с командами из Азии. Он отметил, что пока нет определенности с соперниками по ноябрьским контрольным матчам.

- Планировалось, что мы будем введены в одну из отборочных групп чемпионата мира, но в результате этого не произошло, и мы получили головную боль в виде самостоятельного поиска спарринг-партнеров. Многие из них выдвигают условия – оплатить дорогу, проживание, поделиться доходами от матча. А топовые сборные, как, например, Аргентина и Бразилия просят отдельный гонорар.

- Это заоблачные суммы?

- Нет. Речь идет о разумных цифрах. Но топ-команды такие условия выдвигают всегда.

- Мы сыграем с топ-командами?

- Конечно, сыграем. Мы близки к завершению переговоров.

- И с аргентинцами, и с бразильцами?

- Переговоры продолжаются. Что касается октября, то сыграем с двумя сборными, представляющими Азиатскую конфедерацию футбола, у европейских команд в это время будут отборочные матчи. С ноябрьскими соперниками пока нет определенности, потому что непонятно, кто будет играть в стыковых матчах, а кто – нет. Например, у нас есть договоренности и с Испанией, и с Италией. А они играют в одной отборочной группе, и мы вынуждены ждать, кто в итоге будет первым, а кто – вторым. Одна из команд выйдет на чемпионат мира напрямую, а другой придется сыграть в ноябре в стыковых матчах.

Мы проводим матч с "Динамо" не из-за того, что к нам никто не хочет ехать, а из-за того, что просто не с кем играть, все участвуют в отборочном цикле чемпионата мира, где идут решающие туры. Этот – единственный месяц, в котором все сборные играют по два матча квалификации.

- Говорилось, что, согласно контракту, мы должны провести ответный товарищеский матч с французами (первая встреча состоялась в марте 2016 года, Россия проиграла со счетом 2:4. - Прим. "СЭ")?

- Матч планируется в марте. Договоренность есть.