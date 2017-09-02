Виталий Мутко: "Можем открыть "Ростов Арену" в ноябре матчем сборной России"

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что решение о том, примет ли "Ростов Арена" ноябрьский матч сборной России, будет принято 22 сентября. Глава российского футбола рассчитывает, что исполком союза поддержит его в вопросе проведения финала Кубка России на стадионе в Волгограде.

- Мы бы хотели сыграть на всех, но матчей не хватит, - цитирует ТАСС Мутко. - Посмотрим, как получится. Окна для товарищеских матчей у нас есть в октябре, ноябре, марте. В июне на стадионах чемпионата мы сыграть товарищеские матчи уже не сможем. 22 сентября я буду в Ростове-на-Дону, и мы примем окончательное решение, сможем ли открыть "Ростов-Арену" в ноябре матчем сборной России. Если да, то этот матч стал бы для нашей команды вторым ноябрьским.

Рассматриваем вопрос открытия "Лужников" матчем национальной команды. В Волгограде запланировали, как минимум, провести финал Кубка России. Надеюсь, исполком РФС на ближайшем заседании поддержит меня в этом вопросе.