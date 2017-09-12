Виталий Мутко: "Матч с Ираном - очередной тест для "Казань Арены"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко назвал Корею и Иран серьезными соперниками для сборной России. По его словам, контрольными матчами против азиатских команд для хозяев чемпионата мира 2018 года начинается заключительный этап подготовки к домашнему турниру.

Напомним, команда Станислава Черчесова 7 октября сыграет с Кореей в Москве на "Арене ЦСКА", а 10 откября встретится с Ираном в Казани на "Казань Арене".

- О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая - с Кореей в Москве, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Еще раз протестируем и стадион ("Казань Арену". - Прим. "СЭ") и город . Соперники – очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на чемпионате мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру.