Виталий Мутко: "Лужники" планируется открыть матчем с участием сборной России"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что большую спортивную арену (БСА) "Лужники" в Москве планируется открыть встречей с участием сборной России. Реконструкция БСА "Лужники" началась в 2014 году. На этой арене пройдут главные игры чемпионата мира: матч открытия, один из полуфиналов и финал.

– В четверг мы с Сергеем Семеновичем Собяниным посетим стадион, будет заседать московский оргкомитет, я буду принимать в нем участие, – цитирует ТАСС Мутко. – "Лужники" введены в эксплуатацию, но еще идет большая работа по благоустройству. Необходимо обсудить вопрос, когда реально будет закончено благоустройство, будут выполнены все необходимые работы, ведь не только сам стадион нужен для проведения матча, еще требуется множество других нюансов. Планируем открыть стадион матчем сборной.