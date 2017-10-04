Виталий Мутко: "Кузяев, Головин, Миранчуки, Кутепов, Зобнин - новое поколение профессионалов, они смотрят на футбол совершенно иначе"

Глава РФС Виталий Мутко на тренировке сборной России отметил, что рад тому, что национальная команда вернулась на базу в Новогорск. Он также добавил, что новое поколение игроков в сборной подходит к процессу с другим уровнем профессионализма.

– Приятно, что 25 лет спустя национальная команда вернулась в Новогорск. Пообщался с ребятами – всем нравится, – сказал Мутко. – Главное, ехать никуда не нужно: вышел, прошел три метра, и ты на тренировке. Газон хороший. Эта база будет использоваться на чемпионате мира, весной будет готов второй газон. Потом еще искусственное покрытие сделаем. И будет полноценная база для сборной страны. Плюс после чемпионата мира будет возможность останавливаться в Лужниках на короткий сбор. Условия будут очень достойные.

– О чем говорили с командой перед началом тренировки?

– Я вам хочу сказать, что новое поколение ребят – оно совсем другого склада. Эти ребята мотивированы, подходят к процессу с другим уровнем профессионализма. Кузяев, Головин, Миранчуки, Кутепов, Зобнина бы тоже назвал. Они смотрят на футбол совершенно иначе! Гораздо серьезнее подходят к своему здоровью. И вообще эта команда очень сбалансированная. Рауш вот добавил конкуренции. Мне нравится эта команда. Еще на Кубке конфедераций она начала проявлять характер. И надеюсь, что мы сделаем еще полшага по сравнению с матчем против Мексики – и тогда вообще все будет здорово. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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