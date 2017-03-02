Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что комитет по этике союза не должен рассматривать инцидент с нарушением ПДД нападающим "Зенита" и сборной России Александром Кокориным.

– Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал, – цитирует ТАСС Мутко. – В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает.

Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать.

По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд на встречную полосу движения"). Статья предусматривает административный штраф в размере 5 тысяч руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.