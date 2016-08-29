Виталий Мутко: "Кокорину и Мамаеву нужно игрой вернуть себе доверие"

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев должны своей игрой заслужить место в сборной России, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Оба футболиста оказались в центре скандала после вылета национальной команды с Euro-2016, когда их заметили на вечеринке в одном из клубов Монте-Карло. Сообщалось, что игроки якобы распивали дорогое шампанское под гимн России.

После этого Кокорина и Мамаева перевели во вторые команды "Зенита" и "Краснодара" соответственно. В основу они вернулись, лишь принеся публичные извинения. Тем не менее, на первый тренировочный сбор сборной под руководством Станислава Черчесова ни форвард, ни хавбек вызваны не были. Напомним, что 31 августа россияне проведут контрольный матч с Турцией.

- Вас удивил список вызванных игроков?

- Нет. Совсем уж новых ребят нет. Все на виду, входили в расширенные списки. Сейчас им дают возможность проявить себя.

- Что скажете о Кокорине с Мамаевым?

- Им нужно пройти определенный путь. Вернуть доверие тренеров и болельщиков. Саша Кокорин - очень перспективный игрок. Мамаев тоже. Нужно доказывать все игрой, отношением к делу. И тогда они получат шанс.