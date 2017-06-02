Виталий Мутко: "Каждый день общаемся с Черчесовым, получаю всю информацию"

Глава РФС Виталий Мутко, который прибыл в расположение сборной России, рассказал о своих планах в Австрии, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Руководитель подчеркнул, что постоянно находится на связи с национальной командой.
- Планирую сегодня и завтра побыть с командой, посмотреть, как обстановка, как идет работа, как настрой, - сказал Мутко. - Пообщаюсь с тренерским штабом, с ребятами. Потом улечу в Москву, а ребята - на игру. В понедельник у меня серьезное мероприятие, посмотрим, удастся ли вырваться в Будапешт. Думаю об этом. Совсем времени нет, сами понимаете.
- Какие ожидания от матча?
- Получаю информацию в ежедневном режиме. Вижу, что обстановка хорошая, ребята работают.
- О чем сейчас поговорили с Черчесовым?
- Мы каждый день говорим, сейчас просто поприветствовали друг друга.
- Собираетесь на этап Бриллиантовой лиги в Инсбрук?
- А кто у нас тут, Дашка Клишина? Посмотрим, сейчас еще с командой надо пообщаться.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России//
Мутко прилетел в Австрию к сборной России
Мутко - о планах и Дашке Клишиной pic.twitter.com/uq3lv1vJhA– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 2 июня 2017 г.
- Виталий Мутко
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Дарья Клишина
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
marksan
Зачем? Мутко вообразил себя главным тренером России?
14:21