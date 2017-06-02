Виталий Мутко: "Каждый день общаемся с Черчесовым, получаю всю информацию"

Глава РФС Виталий Мутко, который прибыл в расположение сборной России, рассказал о своих планах в Австрии, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Руководитель подчеркнул, что постоянно находится на связи с национальной командой.

- Планирую сегодня и завтра побыть с командой, посмотреть, как обстановка, как идет работа, как настрой, - сказал Мутко. - Пообщаюсь с тренерским штабом, с ребятами. Потом улечу в Москву, а ребята - на игру. В понедельник у меня серьезное мероприятие, посмотрим, удастся ли вырваться в Будапешт. Думаю об этом. Совсем времени нет, сами понимаете.

- Какие ожидания от матча?

- Получаю информацию в ежедневном режиме. Вижу, что обстановка хорошая, ребята работают.

- О чем сейчас поговорили с Черчесовым?

- Мы каждый день говорим, сейчас просто поприветствовали друг друга.

- Собираетесь на этап Бриллиантовой лиги в Инсбрук?

- А кто у нас тут, Дашка Клишина? Посмотрим, сейчас еще с командой надо пообщаться.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

