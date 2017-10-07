Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:17 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Хотелось бы сыграть и с Испанией, и с Италией"

1

Глава РФС Виталий Мутко после контрольного матча РоссияКорея, который закончился победой хозяев отметил, что очень доволен игрой, и счет 4:2 даже лучше, чем 4:0. Он отметил, что ведутся переговоры о других товарищеских матчах.

– В соперники по товарищеским матчам вы выбрали азиатские сборные – Корею и Иран.

– Сейчас только они отобрались. Вы посмотрите, что творится с квалификацией. Везде такая битва идет. И во многих подгруппах пока ничего не ясно. После этого тура только три команды решили свои задачи. Крайне сложно. Уже потом, возможно, будет Южная Америка. Мы имеем договоренность с Испанией и Италией. А кого приглашать из них? Ясно, что Испанию.

– Был разговор, что в ноябре будет матч с Аргентиной.

– Ну я и говорю. Подождите еще один тур, и мы определимся. Мы со всеми ведем переговоры, но приходится ждать.

– Есть вариант, что если мы сыграем с Испанией, то потом и с Италией тоже?

– У нас есть такие планы. Нам хотелось бы этого. У нас в планах есть и Франция. Очень хорошо, что мы поднимаемся по качеству игры. Это будет настоящая подготовка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Корея

1
Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tribunal Z

А я хочу чтобы Аргентина приехала! Хочу Месси и Маскирано посмотреть)))

20:22