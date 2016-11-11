Виталий Мутко: "Форма - красивая, но на чемпионате мира будет другая гамма"

Вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а также президент РФС Виталий Мутко отметил, что дизайн новой формы сборной России на матчи Кубка конфедераций 2017 года символизирует исторические традиции. Сегодня в Москве состоялась презентация игровой экипировки на этот турнир.

- Форма - красивая. Она символизирует наши исторические традиции. На чемпионате мира будет другая гамма, больше направленная на традиционные цвета нашего флага. Сейчас цветовая гамма выбрана в стиле ретро, - цитирует ТАСС Мутко.

Презентована форма сборной России