Виталий Мутко: "ФИФА намерена пересмотреть систему определения рейтинга сборных"

Вице-премьер России и член совета ФИФА Виталий Мутко подчеркнул, что Международная федерация футбола (ФИФА) хочет пересмотреть систему определения рейтинга сборных команд. По его словам, решение по этому вопросу может быть представлено к ближайшему заседанию исполкома организации.
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась с 61-го на 60-е место. В последний раз национальная команда поднималась в рейтинге 4 февраля 2016 года.
- В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать, - приводит ТАСС слова Мутко. - Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.
Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира.
баламошка
Всё-таки всасывать всё тем же Словакиям и Словениям гораздо приятнее, когда находишься на 50 месте, а не на 60.
13:31
spetrov
Виталий Леонтьевич, даже если они ее пересмотрят, нам первой десятки все равно не видать. :)
13:18