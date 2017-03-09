Виталий Мутко: "ФИФА намерена пересмотреть систему определения рейтинга сборных"

Вице-премьер России и член совета ФИФА Виталий Мутко подчеркнул, что Международная федерация футбола (ФИФА) хочет пересмотреть систему определения рейтинга сборных команд. По его словам, решение по этому вопросу может быть представлено к ближайшему заседанию исполкома организации.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась с 61-го на 60-е место. В последний раз национальная команда поднималась в рейтинге 4 февраля 2016 года.

- В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать, - приводит ТАСС слова Мутко. - Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.

Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира.

Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА