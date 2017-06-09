Виталий Мутко: "Есть желание, чтобы сборная России выиграла Кубок конфедераций"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 подчеркнул, что перед сборной России всегда стоят максимальные задачи. При этом он отметил, что амбиции необходимо подкрепить самоотдачей.

– Недавно на вопрос премьер-министра РФ "как там наш футбол?" вы ответили "порвем всех". Как Россия должна выступить на Кубке конфедераций, чтобы вы сказали, что мы всех порвали? - вопрос Мутко.

– Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная – готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить – самоотдачей, желанием и тактической выучкой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).