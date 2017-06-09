Виталий Мутко: "Дзюбе с коленом надо принимать какое-то решение"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба должен принимать решение по поводу лечения травмы колена. Форвард был исключен из расширенной заявки национальной команды на Кубок конфедераций-2017 из-за проблем со здоровьем.

- Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы прибыли в Нойштифт, уехал Артем Дзюба. Расскажите, может, мы чего-то не знаем, - вопрос Мутко.

- Вы практически в курсе всего. Артема мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы сам давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством "Зенита". С коленом ему надо принимать какое-то решение. Да, у него есть проблемы. Естественно, когда Дзюба приезжает в команду, есть определенный объем работы. Конечно, в каком-то определенном состоянии человек его выполнять не может. Мы видим, что кто-то выбывает, но это временно.

Артем взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он сказал: "Понимаете, занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов". Прочитал в прессе, что сейчас в "Зените" решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьезный и жесткий человек. У него такой же подход будет в Петербурге. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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