16:40 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Джикии нужно дать шанс вернуться в сборную России до чемпионата мира"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул: защитнику "Спартака" Георгию Джикии, получившему серьезную травму, нужно дать возможность восстановиться и успеть вернуться в сборную России до начала чемпионата мира 2018 года.

Джикия получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1). Он покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма.

– Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи. Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока – похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.

Есть не только игровые связи, но и за пределами поля. Георгий очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4887286

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

конченный кретин!

18:24

grroznyi85

Мутко совсем долбанулся? Зачем форсировать выздоровление при серьезной травме? Он хочет чтобы Джикия рецидив травмы получил?

18:16

Одержимый

вице-премьер никак не угомониться) пора в президенты!

17:59

SIZ170

.... ушёл так ушёл.... закрой дверь и не подслушивай)))

17:42

баламошка

Кто такая Мутко? У нас сейчас нет такого президента РФС! Мы не знаем никаких Мутко!

17:31

внеигры

Дай шанс,хоть на костылях но пусть играет.... Мудко больного надо лечить, а брать в сборную кто игрой заслуживает. А как будет играть Джикия после травмы надо смотреть и тогда решать.

17:19

daco26

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17:16

PLUT-IN

Мутный, ты то куда лезешь? Со своими советами ты уже обос... два турнира подряд.

17:11

uliss73

Мне кажется, Мутко сейчас лучше молчать. Совсем молчать. На нем печать невезения.

16:52

ntsg62

Чего он тут вылез,пусть занимается туризмом!!!Туда выделяются серьезные деньги!!!

16:51