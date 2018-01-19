Виталий Мутко: "Джикии нужно дать шанс вернуться в сборную России до чемпионата мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул: защитнику "Спартака" Георгию Джикии, получившему серьезную травму, нужно дать возможность восстановиться и успеть вернуться в сборную России до начала чемпионата мира 2018 года.
Джикия получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1). Он покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма.
– Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи. Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока – похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.
Есть не только игровые связи, но и за пределами поля. Георгий очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
конченный кретин!
18:24
grroznyi85
Мутко совсем долбанулся? Зачем форсировать выздоровление при серьезной травме? Он хочет чтобы Джикия рецидив травмы получил?
18:16
Одержимый
вице-премьер никак не угомониться) пора в президенты!
17:59
SIZ170
.... ушёл так ушёл.... закрой дверь и не подслушивай)))
17:42
баламошка
Кто такая Мутко? У нас сейчас нет такого президента РФС! Мы не знаем никаких Мутко!
17:31
внеигры
Дай шанс,хоть на костылях но пусть играет.... Мудко больного надо лечить, а брать в сборную кто игрой заслуживает. А как будет играть Джикия после травмы надо смотреть и тогда решать.
17:19
daco26
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17:16
PLUT-IN
Мутный, ты то куда лезешь? Со своими советами ты уже обос... два турнира подряд.
17:11
uliss73
Мне кажется, Мутко сейчас лучше молчать. Совсем молчать. На нем печать невезения.
16:52
ntsg62
Чего он тут вылез,пусть занимается туризмом!!!Туда выделяются серьезные деньги!!!
16:51