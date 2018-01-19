Виталий Мутко: "Джикии нужно дать шанс вернуться в сборную России до чемпионата мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул: защитнику "Спартака" Георгию Джикии, получившему серьезную травму, нужно дать возможность восстановиться и успеть вернуться в сборную России до начала чемпионата мира 2018 года.

​Джикия получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1). Он покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма.

– Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи. Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока – похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.

Есть не только игровые связи, но и за пределами поля. Георгий очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться.