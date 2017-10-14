Виталий Мутко: "Двери в сборную открыты для всех, и все зависит от самих ребят"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" отметил, что возможное непопадание нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в состав сборной России зависит только от самого игрока. Форвард потерял место в основном составе петербургского клуба, провел 9 игр в премьер-лиги и голами не отметился.

– Александр Кокорин стал лидером атак "Зенита", а его партнер Артем Дзюба сдал позиции. Неужели один из лучших российских нападающих может пропустить домашний чемпионат мира?

– Безусловно, выбор остается за тренером, – сказал Мутко. – Двери в сборную открыты для всех, и все зависит от самих ребят. Нужно быть профессионалом во всех аспектах. Посмотрите, как старается в клубной и национальной командах Антон Заболотный. Зимний перерыв меня несколько тревожит и настораживает, ведь за паузу нужно сначала выйти из формы, а потом ее набрать. С одной стороны, травмированные успеют залечить повреждения. Но с другой – как основные игроки смогут базово подготовиться?.. Это вопрос. В этот раз парни приехали в сборную, находясь на очень хорошем уровне, и, чтобы привести их к единому знаменателю, потребовалось минимум времени. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Виталия Мутко